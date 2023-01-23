『スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 16時 08分に出品され03月03日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心

【商品説明】

・ウィール ： 52×32ミリ SHR100Aウィール

・デッキサイズ ： 31×8インチ7-PLY Full Canadian Maple

・トラック ： 5" HDトラック（アレン・キングピン）

・ベアリング ： abec-7

・完成済みセットで、お手元に届いたらすぐに乗れます！ ウィールなど出荷前に調整済み



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。