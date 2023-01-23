『スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 16時 08分に出品され03月03日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スケートボード Vitamin 31×8 HEAVEN PERFECT VITAMIN SKATE COMPLETE 初心者から上級まで安心
【商品説明】
・ウィール ： 52×32ミリ SHR100Aウィール
・デッキサイズ ： 31×8インチ7-PLY Full Canadian Maple
・トラック ： 5" HDトラック（アレン・キングピン）
・ベアリング ： abec-7
・完成済みセットで、お手元に届いたらすぐに乗れます！ ウィールなど出荷前に調整済み
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
464 入札履歴
終了
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