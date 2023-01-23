『ウェア モア(Wear Moi) バレエ タンク レオタード レディース ERINE スカラップレース 背中スクエアカットストレッチレース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 48分に出品され03月18日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェア モア(Wear Moi) バレエ タンク レオタード レディース ERINE スカラップレース 背中スクエアカットストレッチレース



【商品説明】

・サイズ：XSサイズ ※ 詳細はサイズ表でご確認ください

・フランスの元プロダンサーのデザイン

・大人用サイズ

・素材：マイクロファイバー、スパンデックス

・豊富なサイズ＆カラー展開



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。