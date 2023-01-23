『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 45分に出品され03月20日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー
【商品説明】
・バンス角:トゥ 0.0 センター:7.0 ヒール:3.0
・ライ角:63.5
・ロフト角:58
・対象シーズン: オールシーズン
・発売年・モデルイヤー: 2018
・素材:軟鉄
・部門名: ユニセックス大人
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¥ 7777
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¥ 7777
軟鉄鍛造 ウエッジ 匠ロイヤル 48度 50度 52度 54度 56度 58度 FORGED ウエッジ TEAMTOHO ゴルフ クラブ forged ウエッジクラブ 無刻印 選択可能 地クラブ
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¥ 7777
デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 10番 シャフト硬度R DTT-10(R)
¥ 7777
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¥ 7777
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落札価格7778円
7 入札履歴
終了
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