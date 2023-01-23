『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 45分に出品され03月20日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー



【商品説明】

・バンス角:トゥ 0.0 センター:7.0 ヒール:3.0

・ライ角:63.5

・ロフト角:58

・対象シーズン: オールシーズン

・発売年・モデルイヤー: 2018

・素材:軟鉄

・部門名: ユニセックス大人