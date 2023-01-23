『1つの命の木ネックレス925スターリングシルバーアワビ貝殻セルティックノットペンダントネックレス女性ジュエリー 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 31分に出品され03月29日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Abalone Shell Tree・Multicolor
・・Style:Abalone Shell Tree
・design：積極的なエネルギー成長と強さの象徴の象徴的な生命のネックレスは 明るい未来の長寿と人生の新たなスタートを再生します。
・?素材：925スターリングシルバーツリーオブライフネックレス低アレルギー性変色耐性ニッケルフリー鉛フリーカドミウムフリー長期着用 特に敏感肌の女性に適しています。
・Size：Celtic Knotペンダント：1.18*0.84インチチェーン長：18インチチェーン。
・?ギフトラップ：ファミリーツリーネックレスには 女性 男性 親友 妻 恋人 おばあちゃんの母親などへの誕生日おめでとう記念ギフトに最適なチャームギフトボックスが付属しています。
・?満足サービス：100％の顧客満足を目指しています。高品質のジュエリーと最高のカスタマーサービスを提供できることを嬉しく思います。ネックレスに問題がある場合は お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
ブラックGirls RockネックレスMediumシルバーカラー 並行輸入
¥ 7778
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落札価格7778円
800 入札履歴
終了
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