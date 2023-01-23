『サウンドウォーリア モニターユース・ヘッドホン SW-HP10s【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 16分に出品され03月07日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サウンドウォーリア モニターユース・ヘッドホン SW-HP10s
【商品説明】
・楽器演奏、録音現場や屋外でのハードな使用にも十分耐え得るプロフェッショナルなかたち
・録音スタジオなどで使われているモニターヘッドホンの音づくりをそのまま皆様に。
・長時間の使用に欠かせない、包み込むような快適な装着感を実現。
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。
用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場合がございます。
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落札価格7778円
802 入札履歴
終了
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