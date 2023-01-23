サウンドウォーリア モニターユース・ヘッドホン SW-HP10s【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

サウンドウォーリア モニターユース・ヘッドホン SW-HP10s



【商品説明】

・楽器演奏、録音現場や屋外でのハードな使用にも十分耐え得るプロフェッショナルなかたち

・録音スタジオなどで使われているモニターヘッドホンの音づくりをそのまま皆様に。

・長時間の使用に欠かせない、包み込むような快適な装着感を実現。



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。

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