『ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 04分に出品され03月13日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。