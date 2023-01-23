『BaBylissPRO BaByliss4Barbers プレミアムクリッパーガード 1個【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 01時 04分に出品され03月07日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BaBylissPRO BaByliss4Barbers プレミアムクリッパーガード 1個
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
629 入札履歴
終了
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