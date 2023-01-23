『ナーフスポーツ Nerf Sports バスケットゴール ナーフープ Nerfoop ブルー 室内 自宅 子供【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 18時 47分に出品され04月20日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】NERF／ナーフ
【商品名】
Nerf Sports Nerfoop (blue)
（ナーフスポーツ Nerf Sports バスケットゴール ナーフープ Nerfoop ブルー 室内
自宅 子供）
【アイテムナンバー】E1296
【対象年齢】4歳以上
【カラー】オレンジ＆グリーン／Orange＆Green
【内容】
・フォームボール
・フープ
・ネット
・ブラケット
・メタルクリップ
・ドアブラケット
・取扱説明書付き
Nerfoopのバックボード、フープ、ネットをブラケットでドアに掛けて、屋内でも屋外でも遊べるバスケットゴールです。自分の部屋でも、友達と一緒にゲームをしたり、自分のスキルを披露したり、フックショットや3ポイントシュートを決めたりすることができます。
誕生日やクリスマスなどのプレゼントにも最適です
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落札価格7778円
276 入札履歴
終了
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