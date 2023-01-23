『ナーフスポーツ Nerf Sports バスケットゴール ナーフープ Nerfoop ブルー 室内 自宅 子供【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 18時 47分に出品され04月20日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ブランド】NERF／ナーフ

【商品名】

Nerf Sports Nerfoop (blue)

（ナーフスポーツ Nerf Sports バスケットゴール ナーフープ Nerfoop ブルー 室内

自宅 子供）



【アイテムナンバー】E1296

【対象年齢】4歳以上

【カラー】オレンジ＆グリーン／Orange＆Green

【内容】

・フォームボール

・フープ

・ネット

・ブラケット

・メタルクリップ

・ドアブラケット

・取扱説明書付き



Nerfoopのバックボード、フープ、ネットをブラケットでドアに掛けて、屋内でも屋外でも遊べるバスケットゴールです。自分の部屋でも、友達と一緒にゲームをしたり、自分のスキルを披露したり、フックショットや3ポイントシュートを決めたりすることができます。

誕生日やクリスマスなどのプレゼントにも最適です