『太い軽いFDビッググリップ装着右用Larouge スリップウェッジ 52°/58° カーボン/スチール 価格は1本あたりのお値段です (58【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 13分に出品され03月25日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

太い軽いFDビッググリップ装着右用Larouge スリップウェッジ 52/58 カーボン/スチール 価格は1本あたりのお値段です (58



【商品説明】

・グリップ：FDビックグリップ装着

・バランス：D2

・ヘッド素材：ステンレス

・総重量： スチール：465ｇ カーボン：405ｇ

・長さ：35インチ

・【スペック】 ロフト：52/58 バンス角（センター部）：52度/3度 58度/5度 ライ角：64

X0BNTQX28L

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。