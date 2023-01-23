『太い軽いFDビッググリップ装着右用Larouge スリップウェッジ 52°/58° カーボン/スチール 価格は1本あたりのお値段です (58【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 13分に出品され03月25日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
太い軽いFDビッググリップ装着右用Larouge スリップウェッジ 52/58 カーボン/スチール 価格は1本あたりのお値段です (58
【商品説明】
・グリップ：FDビックグリップ装着
・バランス：D2
・ヘッド素材：ステンレス
・総重量： スチール：465ｇ カーボン：405ｇ
・長さ：35インチ
・【スペック】 ロフト：52/58 バンス角（センター部）：52度/3度 58度/5度 ライ角：64
X0BNTQX28L
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
844 入札履歴
終了
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