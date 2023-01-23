『アニフル (anifull) キズぐちエプロン L 犬用術後服【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 17分に出品され03月24日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アニフル (anifull) キズぐちエプロン L 犬用術後服



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :55.5×40.0×2.0cm

・本体重量:42.5g



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 19.70 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。