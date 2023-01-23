『コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C5 使用可能温度5度 封筒型 デザートサンド 2000033803【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 14分に出品され04月06日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C5 使用可能温度5度 封筒型 デザートサンド 2000033803
【商品説明】
・スタイル: 使用可能温度5度
・原産地: 中国
・色: デザートサンド
・重量:2.0kg
【サイズ】
高さ : 25.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 2.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
256 入札履歴
終了
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