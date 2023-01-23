『Hminier ワイヤレスマウス 静音 7色LED 軽量 超薄型 (black)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 06分に出品され03月30日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hminier ワイヤレスマウス 静音 7色LED 軽量 超薄型 (black)
Hminier
【商品説明】
・?【3段階DPIモード】簡単ボタン操作で800/1200/1600DPIの間で切り替えるために、カーソルの移動スピードを簡単変更できる。仕事でもゲームでも満足できる。作業によってカーソルスピードを使い分けることも可能です。
・?【デュアル接続&自由自在に切り替え】ワイヤレスレシーバー接続とBluetoothデュアル接続モードをサポートします。2つのモードは自由に切り替えることができ、より多くのデバイスと接続してオフィスの効率を高めるのに便利です。
・?【幅広い互換性】ブルートゥースバージョンの互換性のない問題を完璧に解決します。iPad、 Windows 7/8/10、Vista/ Android / MAC OS/
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
772 入札履歴
終了
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