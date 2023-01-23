ホースレザー 型押し L字長財布 姫路産馬革 【JAPAN FACTORY】【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

販売元：Leather Goods Shop Hallelujah



バッグ・靴・小物

1点1点 自社工房から心を込めて。



伝統ある街、兵庫県姫路市。

職人によって生み出される馬ヌメ革「ホースレザー」



熟練の職人の手によって特殊な工程を経た馬革のみを使用。ブライドルレザーの表面加工などで使用されるロウワックスなどを革の表面に閉じ込める加工をした馬革。

しなやかで高級感のある質感です。



内装には国内外のクラウドファンディングで6，000万円以上の支援を達成した長財布「TIDY」のデザインを採用しています。

スムーズな支払い導線と、たくさん収納しても整理整頓しやすい配置とサイズ感が特徴です。



【バリエーション】

Black / 金具引き手

Black / タッセル引き手



【仕様】

札入れ：2ヶ所

札仕切り：1ヶ所

小銭入れ：1ヶ所

カード入れ：15ヶ所



【サイズ】

(約) W19.0 / H10.0 / D2.3 (cm)

重さ(約) 190g