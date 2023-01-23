『FITLETIC(フィトレティック)Fully Loaded ランニングウエストポーチ 防水ネオプレーン素材 iPhone6sPlus対応サイズ 12oz?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 14時 37分に出品され03月09日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 防水ネオプレーン素材のシングルポーチにボトルとエナジーバーホルダーを搭載した本格派タイプ。12oz(約360ml)のボトルが1個付き。収納物がバウンドしにくい設計で、内ポケットにはキーやコイン等が一緒に収納できます。ウエスト内側にシリコングリッパー付きで揺れを軽減します。YKKジッパー採用。フレクトプリントで夜間の視認性も確保。ポーチ部はiPhone6sPlus対応サイズ。ゼッケンホルダー付き。エナジーバーホルダー4ヶ所付き。2008年、アメリカで生まれたFITLETICは、常にユーザーメリットを追求し、高品質で革新的デザインの商品を作り続けてきました。今では防水ネオプレーン素材とベルトやバックルなどのクオリティーと使いやすさが評価され、ランニング・トライアスロン・ウォーキング・フィットネス・バイクなどの幅広いカテゴリーで使用されています。