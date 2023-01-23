『カシオ【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル DW-5610Y-9【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 08時 48分に出品され04月01日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル DW-5610Y-9



ケースサイズ（H×W×D）：48.9×43.8×13.5mm



質量: 52g



ケース・ベゼル材質 樹脂



バンド 樹脂バンド



200m防水



耐衝撃構造



ストップウオッチ



タイマー



マルチアラーム5本



1本のみスヌーズ機能付き



時報



フルオートカレンダー



12/24時間制表示切替



ELバックライト（残照機能付き）



報音フラッシュ機能



風 防 ： ミネラルクリスタル



カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ カシオ【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル

DW-5610Y-9