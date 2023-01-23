『カシオ【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル DW-5610Y-9【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 08時 48分に出品され04月01日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル DW-5610Y-9
ケースサイズ（H×W×D）：48.9×43.8×13.5mm
質量: 52g
ケース・ベゼル材質 樹脂
バンド 樹脂バンド
200m防水
耐衝撃構造
ストップウオッチ
タイマー
マルチアラーム5本
1本のみスヌーズ機能付き
時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
ELバックライト（残照機能付き）
報音フラッシュ機能
風 防 ： ミネラルクリスタル
腕時計 革 ケイシーズ（KCs） クラフト スリー コンチョ アーモンド ウォッチブレス バスケット KPR505B
¥ 7777
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¥ 7777
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¥ 7777
CASIO G-SHOCK カシオ Gショック タフソーラー搭載 G-5600UE-1 海外モデル
¥ 7777
落札価格7777円
515 入札履歴
終了
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