『腕時計 ケイシーズ（KCs） エキゾチック スリーコンチョ カンゴタバック ウォッチブレス スムース オーストリッチ KPR502K【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 01分に出品され03月05日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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米国で1925〜1937年前後まで、実際に使用されていた希少な古銭「インディアン5セントコイン」を3ケ所に使用したレザーウォッチブレスです。





ケイシーズ（KCs） ウォッチブレス カラー系統：茶色（ちゃいろ）、ブラウン



プレゼント、ギフト、記念品、お祝い、贈り物に

ホワイトデー、父の日、クリスマス、誕生日などの男性へ。

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