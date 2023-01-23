『腕時計 ケイシーズ（KCs） エキゾチック スリーコンチョ カンゴタバック ウォッチブレス スムース オーストリッチ KPR502K【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 01分に出品され03月05日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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米国で1925〜1937年前後まで、実際に使用されていた希少な古銭「インディアン5セントコイン」を3ケ所に使用したレザーウォッチブレスです。
ケイシーズ（KCs） ウォッチブレス カラー系統：茶色（ちゃいろ）、ブラウン
プレゼント、ギフト、記念品、お祝い、贈り物に
ホワイトデー、父の日、クリスマス、誕生日などの男性へ。
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落札価格7777円
219 入札履歴
終了
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