『指輪 リング シルバー スクエア クリスタル ジルコニア クリア 透明 リング レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 19時 51分に出品され04月19日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



高い 品質 925 スターリング シルバー リング 指輪 ファッション レディース スクエア ジルコン クリア CZ クリスタル ウェディング 高級 ジュエリー



スペック



メタルタイプ-銀

メタルスタンプ:925

性別:レディース

メインストーン:ジルコン

セッティング:ベゼル

サイドストーン:なし

アイテムタイプ:リング

形状パターン:丸

スタイル:ヴィンテージ

リングタイプ:ウェディングバンド

機会:結婚式

ファッション:レディースファッションジュエリーリング

素材:100％925スターリングシルバー

タイプ:スターリングシルバー925リング

リングサイズ:6＃7＃8＃9＃

クリスタル:AAAオーストリアのキュービックジルコン

機会:結婚式

スタンプ:S925

#ファインジュエリーズ

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カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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