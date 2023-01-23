『指輪 リング シルバー スクエア クリスタル ジルコニア クリア 透明 リング レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 19時 51分に出品され04月19日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
高い 品質 925 スターリング シルバー リング 指輪 ファッション レディース スクエア ジルコン クリア CZ クリスタル ウェディング 高級 ジュエリー
スペック
メタルタイプ-銀
メタルスタンプ:925
性別:レディース
メインストーン:ジルコン
セッティング:ベゼル
サイドストーン:なし
アイテムタイプ:リング
形状パターン:丸
スタイル:ヴィンテージ
リングタイプ:ウェディングバンド
機会:結婚式
ファッション:レディースファッションジュエリーリング
素材:100％925スターリングシルバー
タイプ:スターリングシルバー925リング
リングサイズ:6＃7＃8＃9＃
クリスタル:AAAオーストリアのキュービックジルコン
機会:結婚式
スタンプ:S925
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落札価格7777円
967 入札履歴
終了
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