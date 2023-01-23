『カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GA-2100-7A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 20分に出品され04月02日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル カーボンコアガード構造 GA-2100-7A



仕様・機能

無機ガラス

耐衝撃構造（ショックレジスト）

20気圧防水

ケース・ベゼル材質： カーボン／樹脂

樹脂バンド

針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）

ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能

ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）/1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）

タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測）

時刻アラーム5本・時報

フルオートカレンダー

12/24時間制表示切替

操作音ON/OFF切替機能

ダブルLEDライト：

文字板用LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）、

LCD部用LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

精度：平均月差±15秒

電池寿命：約3年

LED：ホワイト







サイズ・質量



ケースサイズ (H×W×D): 48.5×45.4×11.8mm

質量: 51g





カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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