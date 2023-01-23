『カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GA-2100-7A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 20分に出品され04月02日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【特価品】カシオG-SHOCK海外モデル カーボンコアガード構造 GA-2100-7A
仕様・機能
無機ガラス
耐衝撃構造（ショックレジスト）
20気圧防水
ケース・ベゼル材質： カーボン／樹脂
樹脂バンド
針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）
ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）/1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）
タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測）
時刻アラーム5本・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
操作音ON/OFF切替機能
ダブルLEDライト：
文字板用LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）、
LCD部用LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）
精度：平均月差±15秒
電池寿命：約3年
LED：ホワイト
サイズ・質量
ケースサイズ (H×W×D): 48.5×45.4×11.8mm
質量: 51g
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落札価格7777円
39 入札履歴
終了
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