『大日本維新史料 類纂之部井伊家史料24【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 16分に出品され03月16日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784130908245 東京大学史料編纂所／編纂 出版社:東京大学史料編纂所 出版年月:2005年03月 サイズ:304P 22cm 人文 ≫ 日本史 [ 日本史一般 ] ダイニホン イシン シリヨウ ルイサン／ノ／ブ-イイ／ケ／シリヨウ-24 ジ アンセイ ロクネン ジユウニガツ シ マンエン ガンネン シヨウガツ 登録日:2013/04/04 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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