『ロクハン Zゲージ キハ52 首都圏色 ファーストセット E001-1 鉄道模型 入門セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 16時 48分に出品され04月25日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロクハン Zゲージ キハ52 首都圏色 ファーストセット E001-1 鉄道模型 入門セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。