『海常高校制服 コスプレ衣装 黒子のバスケ 海常高校制服 コスプレ衣装aw034f0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 44分に出品され04月02日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ 商品名 ]
海常高校制服 コスプレ衣装 黒子のバスケ 海常高校制服 コスプレ衣装aw034f0
[ セット内容 ]
上着/ズボン/シャツ/ネクタイ
「記載のないアクセサリー 小物等は付属しません」
[ カラー ]
写真をご参考下さい
[サイズ ]
男性：S/M/L/XL
女性：XS/S/M/L/XL
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください
※詳しいサイズにつきましては、必ず下記商品説明のサイズをご確認くださいませ。
[ 素材 ]
制服ポリエステル
[ 送料 ]
1点 1500 円
2点目から1点毎に 300 円加算
(沖縄・北海道・離島は除く)
＊大量注文または高額商品をご注文頂いた場合、商品受け取りの際に税金がかかる場合が御座います。
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落札価格7777円
490 入札履歴
終了
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