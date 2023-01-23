『RX-D47-S パナソニック ポータブルステレオＣＤシステム CDラジカセ【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 12時 45分に出品され04月05日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お手持ちのカセットテープも使える ワイドFM対応 CDラジカセ

ディスクの出し入れがかんたんな電動式フロントローディングCDトレイを採用

カラオケの練習、おけいこごとに便利なマイク端子を搭載



【仕様】

本体サイズ：最大外形寸法（幅×高さ×奥行）：408×148×271mm

本体重量：約3.8 kg（乾電池含む）

電源：電源コード：AC100V 50/60Hz、乾電池DC12V（単2形アルカリ乾電池 8個）

消費電力：AC14W［電源切時の消費電力：約0.4W（電源コード使用時）］

再生可能ディスク：CD/CD-R/CD-RW

ラジオ受信周波数範囲：FM：76.0〜108.0MHz（100kHzステップ）、AM：522〜1629kHz（9kHzステップ）



発売日：2016年06月

メーカー：パナソニック

JAN：4549077758880

【Panasonic】【RXD47S】