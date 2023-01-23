『Furutech フルテック CF-602F(R) XLRプラグ 【在庫有り】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 02時 06分に出品され03月06日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらの商品は、通常在庫商品です。
特徴
・ハウシングはステンレス合金からの削り出しに制振素材のカーボンファイバー仕上げを施し、抜群の制振効果を発揮します。
・端子部はα-Process処理（超低温処理＆特殊電磁界処理）を施したベリリウム銅および燐青銅採用で
しっかりとした接続を確保して音質の向上を実現。更に硬度の高い非磁性ロジウムメッキを施し円滑な
接続と経年変化による劣化を防止しています。
・絶縁材には低静電容量で電磁振動の吸収にも効果があるフッ素樹脂を使用。
・内部にケーブル張力緩和機構を採用。
・ハンダ結線
※主要金属パーツにはFURUTECH α（Alpha）プロセス処理（−196での超低温処理＆特殊電磁界処理）を施しています。
仕様
・外径： 18.6mm±0.1mm（W） × 77.4mm±0.1mm（L）
・ケーブル適応径： MAX 10.0mm
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落札価格7777円
506 入札履歴
終了
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