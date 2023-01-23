『オースミ電機 天井埋込小型防水スピーカシステム φ133mm ハイ・インピーダンス CL-H133WR【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 10分に出品され03月16日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】メーカー:オースミ電機 型番:CL-H133WR 商品名:天井埋込小型防水スピーカシステム 埋込形 防水・防カビ加工 ハイ・インピーダンス スピーカ:77mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W):3 公称インピーダンス(kΩ):3.3(3W)、5(2W)、10(1W) 出力音圧(dB):85(1W/1m) 再生周波数帯域:150Hz〜20kHz 適合電線: ・単線(mm):φ0.8〜1.6 ・より線(㎟):0.75〜2(半田上げ推奨) 使用温度範囲():-10〜+50 天井加工孔寸法(mm):φ103 取付可能天井板厚(mm):1〜22 色:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g):560 材質: ・本体:ABS樹脂 ・グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂 ・ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) 【用途】 家庭・ホテルの洗面所、バス・シャワールーム、家庭・店舗のキッチン。