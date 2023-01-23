『インテックス レインボーリングプレイセンタープール U-57453/ME-7019 キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG/INTEX) 滑り台付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 19時 15分に出品され03月16日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 みんなで水遊びが楽しめる大型の家庭用プール。

気分はすっかりリゾート気分！！

人気のスベリ台付き。



サイズ 製品サイズ（約）：幅297×奥行193×H135cm



対象年齢 3歳から

材質 非フタル酸系可塑剤使用塩化ビニル樹脂