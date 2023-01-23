『東谷 スツール 柄C CLY-21C【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 43分に出品され03月07日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 陶器製のスツール



商品サイズ:φ30×H45cm

材質陶器

完成品

静的耐荷重80kg

室内使用向けの床傷防止フェルト付属