『東谷 スツール 柄C CLY-21C【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 43分に出品され03月07日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
陶器製のスツール
商品サイズ:φ30×H45cm
材質陶器
完成品
静的耐荷重80kg
室内使用向けの床傷防止フェルト付属
跳び箱椅子
¥ 7700
木遊舎(MOKUYUSYA) キッズ・ステップアップ・チェア 完成品 椅子を置く方向によって座面の高さが変化 3パターン 15→20→25(cm) 国産天然木ひのき材
¥ 7700
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¥ 7700
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¥ 7700
子供 キッズデスク チェア 軽量 子ども椅子 2歳 幼児 子供家具 Kids Desk＆Chair Set -noah- ILS-3675
¥ 7700
na-ni High Chair/キッズハイチェア NAC-2868
¥ 7700
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¥ 7699
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¥ 7693
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¥ 7693
TANUMI コンパクトオフィスチェア | 座面クッション拡幅 メッシュタイプ デスクチェア 8ネジ取り付け 通気性 腰サポートバー 無段階
¥ 7692
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¥ 7686
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アニマルチェアー ひつじ ナチュラル 幅28×奥行28×高さ×42cm(座面高:22cm)
¥ 7683
弘益 キャスターチェア(背付) ブラック KY-B300-BK
¥ 7681
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¥ 7673
弘益 ちょこっとイス ネイビー LC-10-NV
¥ 7673
落札価格7777円
328 入札履歴
終了
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