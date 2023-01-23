『レッツ シャワー 103842 竹虎 ヒューマンケア事業部 (入浴用品 入浴用椅子 お風呂用いす) 介護用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 07時 13分に出品され04月25日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ／

幅38.5〜41×奥行38.5〜41×高さ37.5〜45cm（4段階）

座面：約幅36.5×奥行34.5cm

座面高：37.5〜45cm

重さ／2.3kg

材質／

座面：ABS

フレーム：アルミニウム

プッシュピン：ステンレス

脚先ゴム：TPE

最大使用者体重／150kg

生産国／中国

メーカー品番／103842

JANコード／4958995838428

メーカー名／竹虎 ヒューマンケア事業部