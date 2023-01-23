『レッツ シャワー 103842 竹虎 ヒューマンケア事業部 (入浴用品 入浴用椅子 お風呂用いす) 介護用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 07時 13分に出品され04月25日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ／
幅38.5〜41×奥行38.5〜41×高さ37.5〜45cm（4段階）
座面：約幅36.5×奥行34.5cm
座面高：37.5〜45cm
重さ／2.3kg
材質／
座面：ABS
フレーム：アルミニウム
プッシュピン：ステンレス
脚先ゴム：TPE
最大使用者体重／150kg
生産国／中国
メーカー品番／103842
JANコード／4958995838428
メーカー名／竹虎 ヒューマンケア事業部
レッツ シャワー 103842 竹虎 ヒューマンケア事業部 (入浴用品 入浴用椅子 お風呂用いす) 介護用品
¥ 7777
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¥ 7777
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¥ 7777
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¥ 7777
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トマト 入浴踏台 座面穴なし T-111-S20介護 椅子 風呂 シャワー チェアー 浴槽台
¥ 7777
落札価格7777円
877 入札履歴
終了
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