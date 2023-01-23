『体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 14時 16分に出品され04月12日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
体重計
【商品名】
体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02
【商品説明】
・ひょう量(最大計量) : 150kg(最小表示 : 0~100kgまで 100 g，100~150kgまで 200 g)
・体脂肪率測定 : 0.1 %単位・対象年齢 : 6~99才 判定 : やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満・BM
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 32.50 cm
重量 : 1.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02
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落札価格7777円
439 入札履歴
終了
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