『ロート モイストアイ 6箱セット（1箱6枚入）コンタクトレンズ 2週間 使い捨て 2ウィーク 近視 遠視 送料無料・ポスト便【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 12時 15分に出品され03月24日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜商品詳細＞
販売名ロート モイストアイ [近視・遠視用]
内容量1箱6枚入
交換期限2週間使い捨て
製造元クーパービジョン・ジャパン株式会社
販売元ロート製薬株式会社
生産国海外製
商品区分高度管理医療機器
医療機器承認番号22200BZX00714A02
広告文責イリス株式会社（TEL:0466-54-9884）
販売許可番号第240269号
※コンタクトレンズは高度管理医療機器となります。そのため、眼科受診された際のデータに基づいたご注文をお願いいたします。 また、お客様の目の健康のためにも、定期的な眼科検診をお勧めいたします。
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落札価格7777円
988 入札履歴
終了
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