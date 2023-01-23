『ワンデー アキュビュー オアシス 90枚入1箱 / 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 38分に出品され04月02日 07時 38分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】ワンデー アキュビュー オアシス 90枚入
【商品特長】「ワンデー アキュビューオアシス」のお得な90枚入。
「コンタクトレンズの乾き」から自由になることを目指した「ワンデー アキュビュー オアシス」。それを可能にしたのは、次世代素材「シリコーンハイドロゲル」と、独自の技術「ハイドラクリアプラス・テクノロジー」の融合。変わらないみずみずしさと目の健康への思いが実を結んだ、コンタクトレンズの新しいカタチ。瞳に有害といわれる紫外線をカットするUVカット付き。
コンタクトレンズ コンタクト 1日使い捨て ワンデー 1day ジョンソン・エンド・ジョンソン アキュビュー オアシス 90枚入り 1箱
シード ワンデーピュア ビューサポート32枚×6箱 1日使い捨て 送料無料 コンタクトレンズ1DAY / ONE DAY
¥ 7770
メニコン プレミオ 2week 遠近両用 コンタクトレンズ 2ウィーク 4箱 2週間 Menicon Premio 6枚入り
¥ 7770
送料無料 2ウィーク メニコン プレミオ マルチフォーカル 遠近両用 ×4箱 コンタクトレンズ 1箱6枚入り2WEEK Menicon Premio
¥ 7769
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¥ 7769
メダリスト プラス ６箱セット １箱６枚入り ボシュロム コンタクト 2week【送料無料】
¥ 7763
メダリストワンデープラス乱視用 4箱セット 1day 1日使い捨て コンタクトレンズ 送料無料
¥ 7763
クーパービジョン バイオフィニティ 6箱セット 2週間使い捨て 2ウィーク coopervision biofinity 2week コンタクトレンズ 送料無料
¥ 7763
エアオプティクス プラス ハイドラグライド 乱視用 4箱 (1箱6枚) 日本アルコン 2週間交換 2ウィーク コンタクトレンズ トーリック 2week 送料無料
¥ 7763
※処方箋必須※ クーパービジョン バイオフィニティ 6枚入 6箱 2週間定期交換 2week ソフトコンタクトレンズ
¥ 7763
シード ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 32枚入 6箱 1日使い捨て 乱視用 1day Pure ソフトコンタクトレンズ
¥ 7763
[簡単購入] J&J ワンデーアキュビューオアシス 1箱(1箱90枚入り) ジョンソン エンド ジョンソンも迅速発送 ONE DAY
¥ 7756
※処方箋必須※ クーパービジョン バイオフィニティ 6枚入 6箱 2週間定期交換 2week ソフトコンタクトレンズ
¥ 7753
送料無料 クーパービジョン バイオフィニティ 2week 6枚 6箱 コンタクトレンズ 2week コンタクト CooperVision バイオフィニティ 近視用 遠視用
¥ 7753
プレミオ 遠近両用 プログレッシブ 6枚入 4箱 遠近両用 2週間交換 コンタクトレンズ マルチフォーカル 代引不可 メニコン
¥ 7742
コンタクトレンズ 2week (送料無料) 2ウィーク リフレア シリコーン 8箱 ツ ーウィークリフレア 2week 2week Refrear 処方箋不要 2週間使い捨て コンタクト
¥ 7742
コンタクトレンズ1DAY シード ワンデーピュアうるおいプラス32枚×6箱 1日使い捨て 送料無料 / ONE DAY
¥ 7728
コンタクトレンズ ロート モイストアイ 乱視用 6箱セット 乱視 2week 2週間 送料無料
¥ 7721
コンタクトレンズ 2week ロート モイストアイ乱視用 6枚入 ×6箱 2週間 モイストアイトーリック
¥ 7710
落札価格7777円
713 入札履歴
終了
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