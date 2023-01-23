『ワンデー アキュビュー オアシス 90枚入1箱 / 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 38分に出品され04月02日 07時 38分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】ワンデー アキュビュー オアシス 90枚入

【商品特長】「ワンデー アキュビューオアシス」のお得な90枚入。

「コンタクトレンズの乾き」から自由になることを目指した「ワンデー アキュビュー オアシス」。それを可能にしたのは、次世代素材「シリコーンハイドロゲル」と、独自の技術「ハイドラクリアプラス・テクノロジー」の融合。変わらないみずみずしさと目の健康への思いが実を結んだ、コンタクトレンズの新しいカタチ。瞳に有害といわれる紫外線をカットするUVカット付き。



コンタクトレンズ コンタクト 1日使い捨て ワンデー 1day ジョンソン・エンド・ジョンソン アキュビュー オアシス 90枚入り 1箱