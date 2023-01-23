ブルーライトカット老眼鏡 メガネ 中間度数 かっこいいシニアグラス Ray-Ban RY1568D 3709(サイズ51) UVカット・PC・スマホ レイバン キッズ　小顔　子供【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

Ray-Ban(レイバン)

RY1568D 3709(サイズ51)

シンプルなスクエアフレーム。サイズ感は小さめで、お子様や小顔の方にお勧めします。



ブランドロゴの入ったダミーレンズを取り外し、当店でブルーライトカット老眼鏡（UVカット）に作成して発送します。



*画像にあるブランドロゴの付いたレンズはダミーレンズ（型崩れ防止用）となりますので、そのままでは使えません。

当店でレンズ交換した後ダミーレンズは一緒にお届けいたします。



ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。





サイズ



レンズ：51ミリ





ブリッジ：16ミリ





テンプル：130ミリ





フレーム全幅：132ミリ





高さ：36ミリ





＜カラー＞

フレーム:ブルー＆ライトブルー





モニターや撮影状況などにより写真と実物の色合いが異なる場合がございます。

ケース・クロスは予告無く変更になることがございます。