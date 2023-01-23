『ブルーライトカット老眼鏡 メガネ 中間度数 かっこいいシニアグラス Ray-Ban RY1568D 3709(サイズ51) UVカット・PC・スマホ レイバン キッズ 小顔 子供【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 59分に出品され03月15日 10時 59分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Ray-Ban(レイバン)
RY1568D 3709(サイズ51)
シンプルなスクエアフレーム。サイズ感は小さめで、お子様や小顔の方にお勧めします。
ブランドロゴの入ったダミーレンズを取り外し、当店でブルーライトカット老眼鏡（UVカット）に作成して発送します。
*画像にあるブランドロゴの付いたレンズはダミーレンズ（型崩れ防止用）となりますので、そのままでは使えません。
当店でレンズ交換した後ダミーレンズは一緒にお届けいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
サイズ
レンズ：51ミリ
ブリッジ：16ミリ
テンプル：130ミリ
フレーム全幅：132ミリ
高さ：36ミリ
＜カラー＞
フレーム:ブルー＆ライトブルー
モニターや撮影状況などにより写真と実物の色合いが異なる場合がございます。
ケース・クロスは予告無く変更になることがございます。
Foster Grant Camden Multifocus Reading Glasses Rectangular， Tortoise/Transp 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant Everett Pop of Power Blue Light Reading Glasses Round， Matte T 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant Mens Kramer e.Readers Reading Glasses Rectangular Blue Light 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant Mens Braydon Multifocus Rectangular Reading Glasses， Matte Na 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant Mens Braydon Multifocus Rectangular Reading Glasses， Matte Na 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant レディース 1017090-100.QTM スクエアリーダー US サイズ: 58.5 mm カラー: マルチカラー 並行輸入品
¥ 7770
Foster Grant McKay Reading Glasses e.Readers Blue Light Round， Brown， 48mm 並行輸入品
¥ 7770
クリックメトロ インサイドレッド フレーム横幅:150mm
¥ 7770
Foster Grant Hayden Superflat Reading Glasses Round， Gold， 50mm + 1.5 並行輸入品
¥ 7770
ピントグラス PINT GLASSES 老眼鏡 眼鏡 視力補正用 男性 女性 メンズ レディースPG-710-BZ(ブロンズ)
¥ 7769
eight tokyo AZ limited 老眼鏡 レディース かわいい ブルーライトカット 2.0 おしゃれ メンズ UVカット 丸メガ
¥ 7769
HAVE A LOOK(ハブ ア ルック) リーディンググラス CIRCLE TWIST レッド +2.5
¥ 7768
エッシェンバッハ メディプランエルゴ 手持ちルーペ (4.5倍) 2668-50
¥ 7763
PINT GLASSES ピントグラス 軽度レンズ 自分の目でピントを探す老眼鏡 (度数 +0.0D ~ +1.75Dの累進設計) ファッシ
¥ 7762
CEETOL老眼鏡 累進多焦点 遠近両用 折りたたみ 老眼鏡 携帯 リーディンググラス 軽量 コンパクト ブルーライトカット おしゃれ PC
¥ 7747
PRESBY 自分で度数調節できる老眼鏡ドゥーアクティブくもり止めメガネ拭きセット(グレー) +0.5D?+4.0D(遠視・老眼) プレスビ
¥ 7741
冒険王(Boken-Oh) 老眼鏡入サングラス ゼロステージ バイフォーカス ZSB-201B +1.50
¥ 7740
CLIC READERS エクスパンダブル ダークデミ +3.00 074089
¥ 7736
落札価格7777円
353 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！