『マキテック 個人宅配送無料 サポキャリー 横押しキャリー ローズ RS-200RF【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 03分に出品され04月15日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北海道・沖縄・離島は別途送料が掛かります。
メーカー直送品の為、在庫確認後のご注文となります。
サイズ・重量
重量2.6kg
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キャスターの仕様は、反射板付き。
前輪左右45の可動式、後輪固定となっております。
材質・原材料
材質
本体フレーム：アルミ
袋：ポリエステル
キャスター：EVA
規格詳細
サイズ：W21×D41×H75〜85.5（4段階調整）cm
バッグサイズ：W8×D30×H30cm
〇積載量：10kg
前輪：5.7インチ
後輪：5.7インチ
メーカー／マキテック
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落札価格7777円
5 入札履歴
終了
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