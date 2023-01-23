『マキテック 個人宅配送無料 サポキャリー 横押しキャリー ローズ RS-200RF【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 03分に出品され04月15日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 北海道・沖縄・離島は別途送料が掛かります。

メーカー直送品の為、在庫確認後のご注文となります。



サイズ・重量

重量2.6kg



コメント

キャスターの仕様は、反射板付き。

前輪左右45の可動式、後輪固定となっております。



材質・原材料

材質

本体フレーム：アルミ

袋：ポリエステル

キャスター：EVA



規格詳細

サイズ：W21×D41×H75〜85.5（4段階調整）cm

バッグサイズ：W8×D30×H30cm

〇積載量：10kg

前輪：5.7インチ

後輪：5.7インチ



メーカー／マキテック