『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ(ショート) 長さ40.5cm M-34J【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 09時 47分に出品され04月14日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ(ショート) 長さ40.5cm M-34JKH-F BRY(ブライトイエロー)



【商品説明】

・原産国：日本

・素材：ウレタン(表面特殊塗装加工)

・重さ：150g以上

・長さ：40.5cm

CMR-X07G32YHZD

【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。