『ライン引 ME-5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 12分に出品され03月25日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ライン引 ME-5
商品コード：16058772870
型番：ME-5-S-1391
サイズ:幅23×奥行23.5×高さ76cm
重量:2.3kg
材質:本体/スチール
ライン幅:5cm
容量:炭酸カルシウム/7.5kg、消石灰/3.7kg
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落札価格7777円
970 入札履歴
終了
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