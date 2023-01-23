『軟鉄鍛造 ウエッジ 匠ロイヤル 48度 50度 52度 54度 56度 58度 FORGED ウエッジ TEAMTOHO ゴルフ クラブ forged ウエッジクラブ 無刻印 選択可能 地クラブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 12時 02分に出品され03月08日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボールのスピン量を増やし、グリーンサイドからのショットで優れた効果を発揮する画期的なウェッジです。
ロフト角は48505254565860最適バウンス設定。
フェース面はCNCミーリング加工でより均一面を実現。
※長さは当店基準とします。（個体差はご容赦ください）
※シャフト硬度は「WEDGE」硬度に合わせています（表示硬度としてはSRぐらいに相当します）
※標準シャフト：日本シャフト製NSPro-CI-110
※クラブ重量54で：464ｇ前後
※長さ：35インチ
※バランス：D3±1
※ロフト48（ライ角64バウンス4）
※ロフト50（ライ角64バウンス6）
※ロフト52（ライ角64バウンス8）
※ロフト54（ライ角64バウンス10）
※ロフト56（ライ角64バウンス13）
※ロフト58（ライ角64バウンス15）
※ライ角64
※オリジナルグリップ
ヘッド素材はS20C軟鉄鍛造採用
耐摩耗性に優れスコアリングのエッジが“だれにくく”スピン性能が長く持続。
デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 9番 シャフト硬度SR DTT-09(SR)
¥ 7777
デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 9番 シャフト硬度R DTT-09(R)
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22RMXVD40 I#5 YRi R
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MAZEL ゴルフクラブ チッパー ゴルフ ピッチングウェッジ スチールシャフト、右利き&左利き、35°，45°，55°，60°メンズ&レデ
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¥ 7771
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MCORモーターコントローラー入力＃103327901、クラブカー先行電気04+
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エグゼクティブゴルフパターセット ポータブルゴルフパターパターパターパターセット バックヤードゴルフパターセット ゴルフパターパッティングトレーナー ゴル
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¥ 7770
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¥ 7770
ロングショットゴルフスタンダードブランクオーバルロール
¥ 7770
落札価格7777円
378 入札履歴
終了
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