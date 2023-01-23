『ウェッジ ゴルフクラブ 匠スタンダード カーボンシャフト 装着 46度 50度 52度 54度 56度 58度 60度 62度 ウエッジ 東邦ゴルフ ゴルフ クラブ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 17分に出品され03月18日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウェッジ 東邦ゴルフ 「匠」 カーボンシャフト装着





カーボンシャフト装着(50ｇ）

【姫路もの】

※長さ：35インチ

※バランス：D0±1

※ロフト4650（ライ角64バウンス8）400g±2

※ロフト52（ライ角64バウンス10）400g±2

※ロフト54（ライ角64バウンス13）400g±2

※ロフト56（ライ角64バウンス16）400g±2

※ロフト58（ライ角64バウンス14）400g±2

クラブ重量：400ｇ前後

バランス：D1



ヘッド素材はSUS304クロム鋼を採用。

耐摩耗性に優れスコアリングのエッジが“だれにくく”

スピン性能が長く持続。