『ウェッジ ゴルフクラブ 匠スタンダード カーボンシャフト 装着 46度 50度 52度 54度 56度 58度 60度 62度 ウエッジ 東邦ゴルフ ゴルフ クラブ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 17分に出品され03月18日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウェッジ 東邦ゴルフ 「匠」 カーボンシャフト装着
カーボンシャフト装着(50ｇ）
【姫路もの】
※長さ：35インチ
※バランス：D0±1
※ロフト4650（ライ角64バウンス8）400g±2
※ロフト52（ライ角64バウンス10）400g±2
※ロフト54（ライ角64バウンス13）400g±2
※ロフト56（ライ角64バウンス16）400g±2
※ロフト58（ライ角64バウンス14）400g±2
クラブ重量：400ｇ前後
バランス：D1
ヘッド素材はSUS304クロム鋼を採用。
耐摩耗性に優れスコアリングのエッジが“だれにくく”
スピン性能が長く持続。
デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 10番 シャフト硬度SR DTT-10(SR)
¥ 7777
デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 10番 シャフト硬度R DTT-10(R)
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デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 9番 シャフト硬度SR DTT-09(SR)
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デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 9番 シャフト硬度R DTT-09(R)
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MAZEL ゴルフクラブ チッパー ゴルフ ピッチングウェッジ スチールシャフト、右利き&左利き、35°，45°，55°，60°メンズ&レデ
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落札価格7777円
811 入札履歴
終了
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