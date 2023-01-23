『アル・ハラメイン 香水 アル・ハラメイン 50イヤーズ ローズウード EDP・SP 100ml 50 YEARS ROSE OUD AL HARAMAIN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 10時 04分に出品され03月06日 10時 04分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2020年に発売されたユニセックス香水です。「ローズ・ウード」の香りは、アロマティック・ウッディーの香調がベース。ややユニークなテイストにしあげられております。トップはベルガモット、ピンク・ペッパーコーン、ガルバナムなど。ミドルはローズ、サンダルウッド、シダーウッドなど。ラストはオークモス、ウード、ホワイト・ムスクなど。レシピ的にはクリスチャン・ディオールのヒット香水「グリス・ディオール」あたりに通じそうです。メンズでもレディスでもマッチする香りという印象です。個性があっていいと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ アル・ハラメイン 50イヤーズローズウード オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ AL HARAMAIN 50 YEARS ROSE OUD EAU DE PARFUM SPRAY ]