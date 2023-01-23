『クリーン 香水 クリーン リザーブ アヴァンガーデンコレクション スウィートブライヤー＆モス EDP・SP 100ml CLEAN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 03時 20分に出品され03月10日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2018年に発売されたユニセックス香水です。フローラル・ウッディーの香調をベースにしていて、スパイスやモスなどを効かせた、意外とユニークな一品にしあげられております。トップはマンダリン・オレンジ、ライチ、シセン・ペッパーなど。ミドルはオリバナム、メイ・ローズ、ジャスミンなど。ラストはオークモス、シダーウッド、ベチバー、アンバー、カシミアウッドなど。ウッディー寄りのフローラル・ウッディーですが、コンセプトどおりモスなどがユニークなテイストで、人によって香りの印象がまったく違うかもしれません。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ クリーン リザーブアヴァンガーデンコレクションスウィートブライヤー＆モス オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ CLEAN RESERVE AVANT GARDEN COLLECTION SWEETBRIAR＆MOSS EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格7777円
910 入札履歴
終了
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