『ナチュラルバランス 犬用 スウィートポテト＆フィッシュ 5.45kg (全犬種用 全成長段階用 アレルギー配慮 穀物不使用 ドライフード ドッグフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 59分に出品され03月08日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名

ナチュラルバランス スウィートポテト＆フィッシュ



内容量

5.45kg



代謝カロリー

328kcal/100g



原産国

アメリカ



対象年齢

全成長段階用



その他製品情報

全犬種用 全成長段階用 アレルギー配慮 穀物不使用 ドライフード ドッグフード ペットフード



商品詳細

ウルトラプレミアムスウィートポテト＆フィッシュフォーミュラは、牛肉・鶏肉・ラム肉などにアレルギーを起こす犬のための新しいフードです。

1種類のプレミアム蛋白質であるサーモンと、1種類のプレミアム炭水化物であるスウィートポテトのみを主食成分にブレンドしております。



保証成分

粗タンパク質 21.0%以上 粗脂肪 10.0%以上 粗繊維 3.0%以下 水分 10.0%以下

カルシウム 1.0% リン 0.9% オメガ6脂肪酸 2.0%以上 オメガ3脂肪酸 0.5%以上 DHA 0.01%以上



原材料

スウィートポテト、サーモン、サーモンミール、キャノーラオイル、ポテトファイバー、自然風味、サーモンオイル、亜麻仁、塩化カリウム、塩化コリン、天