『ナチュラルバランス 犬用 スウィートポテト＆フィッシュ 5.45kg (全犬種用 全成長段階用 アレルギー配慮 穀物不使用 ドライフード ドッグフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 59分に出品され03月08日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
ナチュラルバランス スウィートポテト＆フィッシュ
内容量
5.45kg
代謝カロリー
328kcal/100g
原産国
アメリカ
対象年齢
全成長段階用
その他製品情報
全犬種用 全成長段階用 アレルギー配慮 穀物不使用 ドライフード ドッグフード ペットフード
商品詳細
ウルトラプレミアムスウィートポテト＆フィッシュフォーミュラは、牛肉・鶏肉・ラム肉などにアレルギーを起こす犬のための新しいフードです。
1種類のプレミアム蛋白質であるサーモンと、1種類のプレミアム炭水化物であるスウィートポテトのみを主食成分にブレンドしております。
保証成分
粗タンパク質 21.0%以上 粗脂肪 10.0%以上 粗繊維 3.0%以下 水分 10.0%以下
カルシウム 1.0% リン 0.9% オメガ6脂肪酸 2.0%以上 オメガ3脂肪酸 0.5%以上 DHA 0.01%以上
原材料
スウィートポテト、サーモン、サーモンミール、キャノーラオイル、ポテトファイバー、自然風味、サーモンオイル、亜麻仁、塩化カリウム、塩化コリン、天
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落札価格7777円
400 入札履歴
終了
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