『PLUROOF Ceramic Elevated 15°Tilted Cat Bowls Cat Raised Food and Wa 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 15分に出品され03月05日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Modern・White standard
・・Size:standard
・??Unique Design - PLUROOF cat bowl set has two 11.83oz bowls one for food and the other for water the double bowl design provides a better eating condition. The cat bowl set measures 17.13×6.42×4.88 inches and weighs 2.2 pounds. The bowls are large enough that you can go out all day without having to constantly refill the food.
・??Product Materials - PLUROOF cat bowl is made of food-grade ceramic ceramic is safe and easy to clean and the support par
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落札価格7777円
523 入札履歴
終了
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