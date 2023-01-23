『Pawtitas Solid Color Step in Dog Harness or Vest Harness Dog Training Walking of Your Puppy Harness Small Dog Harness Pink Cherry Blossom Dog Harness【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 44分に出品され03月03日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pawtitas Solid Color Step in Dog Harness or Vest Harness Dog Training Walking of Your Puppy Harness Small Dog Harness Pink Cherry Blossom Dog Harnessブランド：Pawtitas商品サイズ：Small (Pack of 1)高さ：4.4 cm横幅：12.3 cm奥行：15.6 cm 商品番号：色：素材：Nylon