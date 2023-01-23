『Pawtitas Solid Harness S Red ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレーニ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 22時 18分に出品され03月31日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pawtitas Solid Harness S Red ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレーニング、お散歩 スモールドッグハーネス レッド ドッグハーネスPawtitas Solid Color Step in Dog Harness or Vest Harness Dog Training Walking of Your Puppy Harness Small Dog Harness Red Dog Harnessブランド：Pawtitas商品サイズ：Small (Pack of 1)高さ：1.5 cm横幅：3.3 cm奥行：16.8 cm 商品番号：色：素材：Nylon