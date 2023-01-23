ルイスドッグ louisdog The Original Sun Dress 小型犬 犬服 ウエア ワンピース ドレス セレブ 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

2015年に初めて発売された、毎年新しいスタイルのサンドレス。

英国リバティ社の楽しく繊細な花柄をオーガニックコットンで表現した「オリジナル サン ドレス」が登場。



・伸縮性のあるウエストとショルダーストラップ

・スリムフィット



【ご確認下さい】

当商品以外の商品は全て別売り又は参考商品となります。

軽い手洗いでお洗濯をして下さい。



【サイズ】

XS (胴回り19〜26 x 着丈16cm)

S (胴回り22〜30 x 着丈18cm)

S/M (胴回り25〜34 x 着丈21cm)

M (胴回り28〜38 x 着丈23cm)

L (胴回り32〜44 x 着丈26cm)

XL (胴回り35〜50 x 着丈28cm)



【素材】

オーガニックコットン100％（リバティ、イギリス製）



〇当商品は海外メーカーよりお取り寄せとなります為、ご注文を頂きましてから通常4週間前後でのお届けを予定しております。

（稀に納期が遅れる場合がございます。何卒ご了承頂きますようお願い致します。）