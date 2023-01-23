『ルイスドッグ louisdog The Original Sun Dress 小型犬 犬服 ウエア ワンピース ドレス セレブ 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 23分に出品され03月25日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2015年に初めて発売された、毎年新しいスタイルのサンドレス。
英国リバティ社の楽しく繊細な花柄をオーガニックコットンで表現した「オリジナル サン ドレス」が登場。
・伸縮性のあるウエストとショルダーストラップ
・スリムフィット
【ご確認下さい】
当商品以外の商品は全て別売り又は参考商品となります。
軽い手洗いでお洗濯をして下さい。
【サイズ】
XS (胴回り19〜26 x 着丈16cm)
S (胴回り22〜30 x 着丈18cm)
S/M (胴回り25〜34 x 着丈21cm)
M (胴回り28〜38 x 着丈23cm)
L (胴回り32〜44 x 着丈26cm)
XL (胴回り35〜50 x 着丈28cm)
【素材】
オーガニックコットン100％（リバティ、イギリス製）
〇当商品は海外メーカーよりお取り寄せとなります為、ご注文を頂きましてから通常4週間前後でのお届けを予定しております。
（稀に納期が遅れる場合がございます。何卒ご了承頂きますようお願い致します。）
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落札価格7777円
234 入札履歴
終了
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