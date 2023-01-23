『フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ M ダークグレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 08分に出品され03月06日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ M ダークグレー
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.5×15×5cm
・本体重量:0.18kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
260 入札履歴
終了
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