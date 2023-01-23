『ステッパー ダイエット ミニステッパー パワーバンド付 エクササイズ ダイエット器具 ミニサイズ ダイエットマシン トレーニング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 18分に出品され03月22日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・自宅でラクラク運動。ミニステッパーパワーバンド付。

・有酸素運動のステップ運動で効果的に脂肪を燃焼。

・左右でステップをするように上下運動をすることにより、階段登り運動ができ、気になる下半身を引き締め全身の体力向上にもつながります。

・パワーバンド付きで上半身の腕力強化も同時にできます。

・メーター機能付きで運動目安が分かりやすく、毎日欠かさずトレーニングできます。