『Pearl バスドラムパッド BD-10【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 07分に出品され03月27日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pearl バスドラムパッド BD-10
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 2.93 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
115 入札履歴
終了
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