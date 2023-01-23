『未来工業 10個セット ポリ台 取付自在型 照明器具取付用プラスチック絶縁台 タテ長 260mm×180mm ベージュ POWF-2618J_10set【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 01時 21分に出品され05月02日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】メーカー:未来工業 型番:POWF2618J 商品名:【お買い得品 10個セット】ポリ台 本体色:ベージュ 寸法(mm) ・L:260 ・B:180 ・H:25 丸木ねじ付 適合:ツバ管(MT-22J)・塩ビ管(VE16) 【ご注意】 ※アーム式の器具等は取付けないで下さい。