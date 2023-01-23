『●◯純正部品トヨタ プレミオスチールチェーン(樹脂ケース入り)純正品番 08311-21050【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 14時 08分に出品され03月27日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 車名：トヨタ プレミオ TOYOTA PREMIO



型式：【NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261】



適合年式：2014年(平成26年)9月〜2016年(平成28年)5月



純正品番：08311-21050



商品名：029 スチールチェーン（樹脂ケース入り）