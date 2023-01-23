『防水防塵太陽電池コントローラー SA-BGA10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 18時 35分に出品され04月09日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型式：SA-BGA10
システム電圧：12VDC
最大入力電圧：25VDC
太陽電池入力電流：10A
充電電圧：14.4VDC
過電圧保護：18VDC
低電圧保護：警告11.8VDC、エラー11.5VDC、復帰12.5VDC
過温度保護：警告60、エラー80、復帰60
バッテリータイプ：鉛畜電池
寸法(W×H×D)：87×51×8.5(mm)
重量：65g
特殊な樹脂筐体で基盤を完全にコーティングし、防水防塵性能IP68(水深5mに1時間の防水試験クリア)を達成しました。
温度範囲は-40〜+70となり、過酷な環境でも使用可能です。
防水防塵性能IP68にも関わらず従来の名刺サイズはそのままです。
端子がなく厚さ8.5mmと薄型です。
衝撃に強い特殊樹脂筐体を使用しています。
完全モールドのため、異物混入による故障もありません。
端子がなく、錆びることもありません。
緑・黄・赤の三色LEDで、充電状態、および警告やエラーの状態を表示します。
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落札価格7777円
226 入札履歴
終了
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