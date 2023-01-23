『ドアーズ DOORS / L.A. WOMAN [50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION] 輸入3CD+1LP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 17分に出品され03月20日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドアーズ DOORS / L.A. WOMAN [50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION] 輸入3CD+1LP
ロック史に数々の伝説を残し、シーンの流れに絶大な影響力を与え続ける無双の存在、ドアーズ。孤高のカリスマ・ヴォーカリスト、ジム・モリソンを擁するラインナップとしては最後の作品となった1971年発売の傑作『L.A. WOMAN』が、50周年記念デラックス・エディションとなって登場! 最新リマスターが施されたオリジナル・アルバムに加え、2時間以上に及ぶ貴重なスタジオ・セッションのアウトテイク音源などをコンパイルした、豪華3CD+LP仕様で、あの傑作が現代に蘇るのだ…!
(メーカー・インフォメーションより)
ライヴ・イン・レッド・スクウェア DVD
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[枚数限定][限定盤]イマジン:アルティメイト・コレクション＜スーパー・デラックス・エディション＞/ジョン・レノン[SHM-CD+Blu-ray]【返品種別A】
¥ 7762
Live from the.. -CD+DVD-【並行輸入品】
¥ 7761
落札価格7777円
838 入札履歴
終了
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