『ドアーズ DOORS / L.A. WOMAN [50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION] 輸入3CD+1LP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 17分に出品され03月20日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドアーズ DOORS / L.A. WOMAN [50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION] 輸入3CD+1LP



ロック史に数々の伝説を残し、シーンの流れに絶大な影響力を与え続ける無双の存在、ドアーズ。孤高のカリスマ・ヴォーカリスト、ジム・モリソンを擁するラインナップとしては最後の作品となった1971年発売の傑作『L.A. WOMAN』が、50周年記念デラックス・エディションとなって登場! 最新リマスターが施されたオリジナル・アルバムに加え、2時間以上に及ぶ貴重なスタジオ・セッションのアウトテイク音源などをコンパイルした、豪華3CD+LP仕様で、あの傑作が現代に蘇るのだ…!



(メーカー・インフォメーションより)